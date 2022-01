Mainz

Experte: Hochwasser an der Ahr war Stunden vorher klar

Am Nachmittag vor dem zerstörerischen Ahr-Hochwasser stand nach Einschätzung von Wasserbauingenieur Boris Lehmann fest, dass man es mit einer Katastrophe zu tun hatte. „Ab dem Moment, in dem klar war, dass Hochwasserschutzmaßnahmen versagen“, gehe die Verantwortlichkeit an die Zuständigen vor Ort, sagte der Professor der Technischen Universität Darmstadt am Freitag im Untersuchungsausschuss Flutkatastrophe des Landtags Rheinland-Pfalz. Diese Situation sei mit der vom Landesamt für Umwelt (LFU) ausgegebenen Warnstufe 2 eingetreten.