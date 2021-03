Mainz

Experte: Fehlender Rückwind aus Berlin hat CDU geschadet

Das schlechte Abschneiden der CDU bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz geht nach Ansicht des Trierer Politikwissenschaftlers Uwe Jun auch auf die Bundespolitik zurück. „Aus Berlin kam kein Rückenwind“, sagte Jun der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag in Mainz. Das Corona-Krisenmanagement der von der CDU geführten Bundesregierung sei zunehmend bei Wählern auf Skepsis gestoßen. „Als kleinerer Faktor“ könne auch noch die Maskenaffäre eine Rolle gespielt haben.