Neunkirchen

Ex-Mitarbeiter attackiert Friseursalon-Besitzer mit Messer

Ein ehemaliger Mitarbeiter hat in Neunkirchen einen Besitzer mehrerer Friseursalons mit einem Messer attackiert und leicht verletzt. Wie die Polizei am Donnerstag zu dem Vorfall von Montag mitteilte, wurde der mutmaßliche Täter in die geschlossene Psychiatrie eingeliefert. Gegen den 23-Jährigen wird wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt.