Mainz

Ex-Ministerpräsidenten rufen zur Landtagswahl-Teilnahme auf

Die ehemaligen rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Kurt Beck, Rudolf Scharping (beide SPD) und Bernhard Vogel (CDU) haben die Bürgerinnen und Bürger zur Teilnahme an der Landtagswahl am 14. März aufgerufen. „Wir gehören verschiedenen Volksparteien an, aber uns eint die gemeinsame Überzeugung: Das Recht zu wählen, ist das „Königsrecht“ der Bürgerinnen und Bürger“, betonten die Politiker in einer am Montag veröffentlichen Mitteilung. „Wir alle sollten von unserem Wahlrecht Gebrauch machen – am Wahltag oder per Briefwahl.“