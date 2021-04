Ex-Minister Deubel muss Teil seiner Haftkosten zahlen

Der wegen Untreue und uneidlicher Falschaussage zu einer Haftstrafe verurteilte rheinland-pfälzische Ex-Finanzminister Ingolf Deubel muss einen Teil seiner Gefängniskosten zahlen. Die Justizvollzugsanstalt (JVA) Rohrbach beim rheinhessischen Wöllstein verlangt dieses Geld gemäß dem Landesjustizvollzugsgesetz. Das teilte die Staatskanzlei in Mainz nach Angaben vom Freitag auf eine Kleine Anfrage des CDU-Landtagsabgeordneten Matthias Lammert (CDU) mit.

Voraussetzung sind regelmäßige Einkünfte oder ein freies Beschäftigungsverhältnis. Der einst in die Nürburgring-Affäre verstrickte 70-jährige Deubel (SPD) bezieht eine Beamtenpension von monatlich etwa 6700 Euro. Laut der JVA Rohrbach können sich Haftkostenbeiträge von Strafgefangenen je nach Bettenzahl in Hafträumen und Umfang der Verpflegung auf rund 60 bis etwa 460 Euro pro Monat belaufen. Grundlage seien allgemeine, für alle gleiche Kostensätze. Zu Deubels exaktem Haftkostenbeitrag äußerte sich die JVA nicht. Dieser befindet sich im offenen Vollzug. Sein Anwalt Rüdiger Weidhaas bekräftigte am Freitag, der ehemalige Minister wolle nicht besser oder schlechter als seine Mithäftlinge behandelt werden.

Ein Darlehen für seine Rechtsverteidigung muss Deubel zurückzahlen. Das Land hatte ihm dafür fast 88 000 Euro geliehen. Sein Widerspruch gegen die Rückforderung wurde laut Staatskanzlei mit Bescheid vom vergangenen Dienstag zurückgewiesen. Ob auf Deubel auch Schadenersatzansprüche zukämen, werde noch juristisch geprüft – ein Ergebnis werde „zeitnah erwartet“.

Der Ex-Minister drängt auf einen neuen strafrechtlichen Prozess, weil er sich nach Angaben seines Anwalts Weidhaas vom Freitag „in weiten Teilen“ für unschuldig hält. Das nun zuständige Landgericht Kaiserslautern hat laut Staatskanzlei noch nicht über Deubels Antrag auf ein Wiederaufnahmeverfahren entschieden. Diese sind selten.

Das Landgericht Koblenz hatte Deubel Anfang 2020 zu zwei Jahren und drei Monaten Haft verurteilt. 2009 war die von ihm vorangetriebene Privatfinanzierung des Nürburgring-Ausbaus spektakulär gescheitert. Dieser kostete rund 330 Millionen Euro. Als sich kein Investor fand, musste das Land Rheinland-Pfalz einspringen. Deubel trat zurück.

