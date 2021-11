Mainz

Ex-Kapitän Bungert wird Vereinsbotschafter beim FSV Mainz 05

Der frühere Kapitän Niko Bungert wird ab sofort Vereinsbotschafter beim FSV Mainz 05. „Er übernimmt dabei vielfältige repräsentative Aufgaben und will helfen, die Begeisterung für seine 05er weiter anzufachen“, teilte der Fußball-Bundesligist am Mittwoch mit. Bungert bestritt in elf Jahren 166 Bundesliga- und 32 Zweitligaspiele für die Rheinhessen, ehe er 2019 seine Karriere beendete.