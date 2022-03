Mainz

Flutkatastrophe

Ex-Chefin des Umweltamtes: Habe vor Lage an der Ahr gewarnt

Die frühere Leiterin des Landesamts für Umwelt in Rheinland-Pfalz hat den Umweltstaatssekretär eigenen Angaben zufolge am frühen Abend der Hochwasserkatastrophe darüber informiert, «dass sich die Lage an der Ahr extrem zuspitzen werde». «Wir hatten die höchste Warnstufe ausgerufen (um 17.15 Uhr) und sehr, sehr hohe Pegelprognosen», sagte Sabine Riewenherm am Freitag im Untersuchungsausschuss Flutkatastrophe des Landtags in Mainz. «Das fand ich schon sehr alarmierend.»