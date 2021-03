Bad Ems

Ex- und Importe von Rheinland-Pfalz sinken zu Jahresbeginn

Die Corona-Pandemie und der Brexit haben zu Jahresbeginn Spuren in der rheinland-pfälzischen Wirtschaft hinterlassen. Der Außenhandel lag im Januar deutlich unter den Werten des Vorjahres, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems am Mittwoch mitteilte. Nach vorläufigen Angaben beliefen sich die Ausfuhren auf 4,1 Milliarden Euro – das waren 5,8 Prozent weniger als vor einem Jahr. Die Importe erreichten einen Warenwert von drei Milliarden Euro und lagen um 8,8 Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats.