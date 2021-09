Ottersheim

„Evolutionsweg“ zeigt Entwicklung auf der Erde

Geschichte im Vorbeigehen: Die mehr als vier Milliarden Jahre währende Geschichte der Evolution ist künftig auf einem 1100 Meter langen Weg in Ottersheim (Donnersbergkreis) zu sehen. Geschaffen wurde der erste „Evolutionsweg“ in Rheinland-Pfalz unter anderem von Karl-Heinz Büchner von der Giordano-Bruno-Stiftung (gbs). Die Entwicklung des Lebens werde auf dem Weg proportional korrekt abgebildet – was ein Gefühl für die unvorstellbaren Zeiträume vermittele, sagte das Vorstandsmitglied der gbs-Regionalgruppe Rhein-Neckar. Büchner sitzt auch im Gemeinderat von Ottersheim.