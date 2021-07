Speyer

Evangelische Kirche will interessanter werden für Junge

Die Evangelische Kirche der Pfalz will interessanter für junge Menschen werden. Man sei neugierig auf die Kritik und Anregungen von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, sagte Kirchenpräsidentin Dorothee Wüst am Freitag in Speyer. „Das wird die Aufgabe sein: zu sehen, wie wir mehr von dem, was sie sich vorstellen, in unsere Kirche implementieren können.“