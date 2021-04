Darmstadt

Evangelische Kirche will grundlegende Reform der Pflege

Die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) muss in den kommenden Jahren drastisch ihren Haushalt senken. Das Einsparziel beim Haushalt müsse 2030 bei rund 140 Millionen Euro liegen, sagte der Leiter der Kirchenverwaltung und Finanzdezernent der EKHN, Heinz Thomas Striegler, am Freitag bei einer digitalen Pressekonferenz zur Frühjahrssynode. Vor dem Hintergrund von Mitgliederschwund, Entwicklung bei den Steuern oder auch den Ruhegehältern sei dies ein Volumen von rund 20 Prozent im Vergleich zum derzeitigen Haushalt. Überlegungen seien eine Reduzierung der Pfarrstellen oder beim Kitabetrieb die Übertragung der Gebäude an die Kommunen. Der Mitgliederschwund betrage derzeit im Jahr 2,1 Prozent.