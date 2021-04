Worms

Evangelische Kirche feiert historischen Auftritt von Luther

Mit einer bildstarken Licht- und Musik-Inszenierung im Zentrum von Worms hat die Evangelische Kirche am Samstagabend den Auftritt Martin Luthers in der Stadt vor 500 Jahren gefeiert. Regisseur Parviz Mir-Ali projizierte etwa 30 Minuten lang eine Zeitreise auf die Fassade der Dreifaltigkeitskirche der Kommune am Rhein. Er erinnerte damit an die Weigerung des Reformers vom 18. April 1521, seine Schriften vor dem Reichstag in Worms zu widerrufen. Die ursprünglich vor Livepublikum geplante Aufführung „Der Luther-Moment“ war pandemiebedingt nur im Fernsehen mitzuerleben.