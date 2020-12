Archivierter Artikel vom 19.05.2020, 12:20 Uhr

Darmstadt

Evangelische Kirche feiert Gottesdienste im Grünen

Die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) hat am Himmelfahrtstag zahlreiche Gottesdienste im Grünen geplant. Angesichts immer noch geltender Kontaktbeschränkungen wegen der Corona-Pandemie wollen Gemeinden in Hessen und Rheinland-Pfalz im Freien und mit Schutzkonzepten wieder Gottesdienste feiern, teilte die EKHN am Dienstag in Darmstadt mit. Unter anderem seien auch ein Picknick- und ein Moutainbike-Gottesdienst vorgesehen. Das Gebiet der EKHN erstreckt sich auf Teile Hessens und Rheinland-Pfalz. Meteorologen sagen für den Feiertag Temperaturen von über 20 Grad voraus.