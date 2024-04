Frankfurt/Main

Evangelische Kirche beginnt Synode

i ARCHIV - Ein Kreuz spiegelt sich im Außenspiegel eines Motorrades. Foto: Andreas Arnold/dpa

In Frankfurt hat am Donnerstag die Synode der Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) begonnen. Das Gebiet der EKHN erstreckt sich auch auf Teile von Rheinland-Pfalz. Der Auftakt war geprägt vom Umgang der EKHN mit sexualisierter Gewalt. Beim Eröffnungsgottesdienst am Donnerstagmorgen kamen einer Sprecherin zufolge auch Betroffene zu Wort. Am Nachmittag wollten sich Synodenmitglieder in Arbeitsgruppen mit verschiedenen Aspekten des Missbrauchs beschäftigen. Weitere Themen der EKHN-Synode sind der Schutz der Demokratie, die Kriege in der Ukraine und in Nahost, Migration und Klimaschutz. Unter anderem ist eine Resolution von Synode und Kirchenleitung für Demokratie und Menschenwürde und gegen Rechtspopulismus geplant. Die Synode dauert bis Samstag, am Freitag will die Kirchenleitung erste Ergebnisse präsentieren.