Darmstadt/Mainz

Evangelische Christen wählen Kirchenvorstände

Rund 1,2 Millionen evangelische Christen zwischen Rheinhessen und dem Vogelsberg waren am Sonntag in ihren Gemeinden zur Kirchenvorstandswahl aufgerufen. Um die Mitgliedschaft in den Leitungsgremien der 1059 Gemeinden der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) bewarben sich rund 10.000 Kandidatinnen und Kandidaten, wie die Landeskirche am Sonntag mitteilte. Neben der Wahl vor Ort – oft im Anschluss an den Gottesdienst – sowie der Briefwahl waren in einzelnen Gemeinden erstmals auch Online-Abstimmungen möglich.