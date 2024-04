Mainz

Kriegsfolgen

Evakuierungen und Straßensperrungen vor Bombenentschärfung

Von dpa/lrs

Etwa 3500 Menschen müssen am Freitag in Mainz wegen einer Bombenentschärfung ihre Wohnungen oder ihren Arbeitsplatz verlassen. Mehr als 160 Gebäude in einem Radius von rund 750 Metern um den Fundort nahe des Europakreisels müssen bis 10.00 Uhr geräumt sein, wie die Stadt mitteilte. Die Entschärfung soll demnach um 12.00 Uhr beginnen.