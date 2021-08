Washington

Evakuierungen nach Ramstein: Zwei Babys in Klinik geboren

Das Pentagon hat weitere Details zu den während der Evakuierungsaktion aus Afghanistan geborenen Babys bekanntgegeben: Zwei Babys seien nach der Ankunft auf dem US-Stützpunkt im pfälzischen Ramstein auf die Welt gekommen – und zwar im US-Militärkrankenhaus im benachbarten Landstuhl, sagte der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums am Dienstag. Den Eltern und Kindern gehe es gut. Ein drittes Baby hatte eine Frau in Ramstein an Bord eines US-Evakuierungsflugzeugs im Laderaum der Maschine mit Hilfe von Soldaten zur Welt gebracht.