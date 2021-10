Evakuierung von Afghanen über Ramstein abgeschlossen

Ramstein (dpa) – Nach gut zwei Monaten haben die USA die Evakuierung von Afghanen über ihren Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz abgeschlossen. Das letzte Flugzeug verließ das Drehkreuz für die Operation am Samstag Richtung USA, wie die US-Luftwaffe mitteilte. Die Aktion hatte nach der Machtübernahme der militant-islamistischen Taliban in Afghanistan begonnen. Seit dem 20. August wurden 34.900 Afghanen über Ramstein ausgeflogen.