Mainz

Eva Umlauf: Wachsam bleiben – politisch und menschlich

Die Shoah-Überlebende, Kinderärztin und Psychotherapeutin Eva Umlauf hat an die Jugend appelliert, „wachsam zu bleiben und aufzupassen“. „Politisch, auf welche Seite man sich schlägt, und menschlich“, sagte die 78-Jährige am Mittwoch in Mainz bei einer Veranstaltung mit Schülern im rheinland-pfälzischen Landtag zum Gedenken an den 9. November. „Die künftigen Wähler sollen wissen, wie wichtig es ist, demokratisch zu wählen – und dass man sich nicht verführen lässt von irgendwelchen Märchen.“ Sie freue sich, vor jungen Leuten sprechen zu können. „Das sind die, die die Zukunft gestalten.“