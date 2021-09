Spiesen-Elversberg

Europaweit gesuchter Krimineller gefasst

Spezialkräfte der saarländischen Polizei haben einen europaweit gesuchten Kriminellen gefasst. Der 28-Jährige sei am Wochenende von Zielfahndern in einem Mehrfamilienhaus in Spiesen-Elversberg im Landkreis Neunkirchen gefasst worden, teilte das Landespolizeipräsidium am Montag mit. Seit April hatten demnach die rumänischen Behörden den Mann mit europäischem Haftbefehl gesucht. Er soll als Zuhälter gearbeitet haben und verantwortlich für Einbrüche in Rheinland-Pfalz gewesen sein.