Europas Kulturhauptstadt Esch stellt Programm für 2022 vor

Das europäische Kulturhauptstadt-Projekt Esch2022 will die kulturelle Vielfalt einer vom Erzbergbau geprägten Region vorstellen, in der der europäische Gedanke gegenwärtig ist. Esch an der Alzette zählt rund 36.000 Einwohner aus 120 Ländern. Losgehen soll das Programm am 22. Februar 2022, die feierliche Eröffnung ist am 26. Februar 2022.

1995 und 2007 trug Luxemburgs Hauptstadt den Titel Kulturhauptstadt Europas. In 2022 sind zwei weitere Städte in Europa dabei: Kaunas in Litauen und Novi Sad in Serbien.

