Bobenheim-Roxheim

Europäische Sumpfschildkröte gesichtet: Jungtier an Land

In Rheinland-Pfalz ist ein Jungtier der fast vom Aussterben bedrohten Europäischen Sumpfschildkröte gesichtet worden. Wie der Naturschutzbund (Nabu) Rheinland-Pfalz am Donnerstag mitteilte, wurde ein etwa zwei Jahre altes Tier bei einer Landwanderung in Bobenheim-Roxheim entdeckt. „Das ist eine Sensation, es fühlt sich an, wie ein Sechser im Lotto“, sagte Nabu-Projektbetreuer Walter Gramlich.