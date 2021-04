Luxemburg

EuGH-Gutachten zu Nürburgring-Verkauf macht Klägern Hoffnung

In der langen Auseinandersetzung um den Verkauf der Rennstrecke Nürburgring in der Eifel können sich die unterlegenen Bieter Hoffnung auf einen juristischen Erfolg vor dem Europäischen Gerichtshof machen. Der zuständige EuGH-Gutachter vertrat am Donnerstag die Ansicht, ein Urteil erster Instanz gegen die Kläger weise Rechtsfehler auf. Ob der EuGH das genauso sieht und was daraus folgt, dürfte sich in einigen Wochen herausstellen, wenn die obersten EU-Richter ein Urteil fällen.