Luxemburg/Nürburg

EuGH verkündet Urteile im Streit um Verkauf des Nürburgrings

In der langen Auseinandersetzung um den Verkauf der Rennstrecke Nürburgring werden heute zwei Urteile vom Europäischen Gerichtshof erwartet. Kläger sind der Verein „Ja zum Nürburgring“ und das US-Unternehmen Nexovation. Es geht um die Frage, ob die einst staatliche Rennstrecke in der Eifel zu billig und in einem undurchsichtigen Verfahren an den Autozulieferer Capricorn verkauft wurde. Dieser erhielt für rund 77 Millionen Euro den Zuschlag für das Anwesen, in dessen Ausbau das Land Rheinland-Pfalz zuvor fast einer halben Milliarde Euro gesteckt hatte. Die Kläger wollten die Strecke selbst erwerben, kamen aber nicht zum Zuge.