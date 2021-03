Die europäische Arzneimittelbehörde (EMA) hat dem Marburger Werk von Biontech die offizielle Zulassung für die Produktion von Corona-Impfstoff erteilt. Das teilte die Behörde am Freitag mit. Die Produktion in Marburg war bereits im Februar angelaufen, ohne EMA-Zulassung durfte aber bisher kein Impfstoff ausgeliefert werden.

Nach früheren Angaben des Unternehmens sollen im ersten Halbjahr 2021 in Marburg 250 Millionen Dosen des Impfstoffs von Biontech und seines US-Partners Pfizer hergestellt werden. Sobald das Werk in Marburg voll betriebsbereit ist, will Biontech dort bis zu 750 Millionen Dosen des Covid-19-Impfstoffs jährlich herstellen.

© dpa-infocom, dpa:210326-99-985656/2