Archivierter Artikel vom 28.08.2020, 13:00 Uhr

Mainz

Etwas weniger Neuinfektionen in Rheinland-Pfalz

Der jüngste Anstieg von Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz hat sich in dieser Woche abgebremst. Nach einer stetigen Zunahme seit Ende Juli verringerte sich die wöchentliche Zunahme bis Freitag auf 4,4 Prozent. In der Vorwoche waren es noch 5,8 Prozent. Binnen 24 Stunden stieg die Zahl der bestätigten Fälle bis Freitag um 69 auf 8920, wie das Gesundheitsministerium in Mainz mitteilte (Stand 10.24 Uhr).