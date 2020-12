Saarbrücken

Etwas weniger Corona-Infektionen: Deutlich mehr Tote

Die Zahl der binnen eines Tages im Saarland neu mit dem Coronavirus infizierten Menschen ist etwas zurückgegangen, die Zahl der Gestorbenen stieg dagegen deutlicher. Insgesamt wurden 318 Neuinfizierte binnen 24 Stunden gezählt, wie das Gesundheitsministerium in Saarbrücken am Mittwoch (Stand: 16.00 Uhr) mitteilte. Am Vortag hatte es noch über 400 Neuinfektionen gegeben. Die Zahl der Toten kletterte nun landesweit um 14 auf 387. Am Vortag waren vier weitere Tote zu beklagen gewesen.