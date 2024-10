Lange Arbeitswege gehören für manche Arbeitnehmer zum Alltag. Im vergangenen Jahr hat sich die Zahl der Pendler in Rheinland-Pfalz erhöht. Welche Ziele sind am häufigsten?

Radler fahren im Feierabendverkehr über die Theodor-Heuss-Brücke. (zu dpa: «Etwas mehr Pendler in Rheinland-Pfalz») Foto: Andreas Arnold/DPA

Bad Ems (dpa/lrs). Im vergangenen Jahr sind in Rheinland-Pfalz mehr Menschen zur Arbeit gependelt als im Vorjahr. Rund 1,3 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mussten im vergangenen Jahr für ihren Job an einen anderen Ort, teilte das Statistische Landesamt in Bad Ems mit. Das waren rund 19.300 und damit 1,5 Prozent mehr als 2022.

Dem gegenüber stehen rund 841.800 Menschen im Bundesland, die auch an dem Ort wohnen, wo sie arbeiten. Ziel der Pendlerinnen und Pendler sind meist die größeren Städte wie Mainz, Ludwigshafen und Koblenz. Allein im Jahr 2023 pendelten den Angaben zufolge 93.376 Personen in die Landeshauptstadt Mainz.

Der größte Pendlerstrom komme über die Landesgrenze aus Wiesbaden, noch mehr Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer pendelten jedoch von Mainz in die hessische Landeshauptstadt. Damit gehöre die Strecke Mainz-Wiesbaden zu den stärksten Pendelachsen im gesamten Bundesgebiet. Ins Ausland mussten für den Job im vergangenen Jahr rund 40.000 Menschen aus Rheinland-Pfalz – davon die allermeisten nach Luxemburg.