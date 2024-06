Etwas mehr Arbeitslose im Juni in Rheinland-Pfalz

ARCHIV - Das Logo der Bundesagentur für Arbeit spiegelt sich in einer Scheibe.

Mainz/Saarbrücken (dpa/lrs) – Die Zahl der Arbeitslosen ist in Rheinland-Pfalz im Juni etwas nach oben gegangen. Im Vergleich zum Mai sei die Zahl der Frauen und Männer ohne Arbeit um 600 auf rund 118.800 Menschen geklettert, teilte die Bundesagentur für Arbeit am Freitag in Saarbrücken mit.

Die Arbeitslosenquote sei mit 5,2 Prozent gleich geblieben. Vor einem Jahr lag die Quote in Rheinland-Pfalz noch bei 4,8 Prozent. Die Bundesagentur griff für die Statistik auf Datenmaterial zurück, das bis zum 13. Juni vorlag.