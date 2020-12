Archivierter Artikel vom 10.03.2020, 07:00 Uhr

Etliche Gemeinden in Rheinland-Pfalz ohne Bürgermeister

Dichtelbach/Berndorf (dpa/lrs) – Ein gutes Dreivierteljahr nach der Kommunalwahl in Rheinland-Pfalz haben noch rund 25 Ortsgemeinden im Land keinen Bürgermeister. Hauptgrund dafür: Weder bei der Wahl Ende Mai 2019 noch in anschließenden Gemeinderatssitzungen konnten in den Orten Personen für das Ehrenamt gefunden werden.