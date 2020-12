Mainz

Ethik-Beirat zu Corona-Impfungen nimmt Beratungen auf

Zur Vorbereitung auf Schutzimpfungen gegen das Coronavirus hat am Montag ein Ethik-Beirat der Landesregierung Rheinland-Pfalz seine Beratungen aufgenommen. Es habe Einigkeit darin bestanden, dass vordringlich Menschen geimpft werden sollten, die einem besonders hohen Risiko für einen schweren oder tödlichen Verlauf von Covid-19 ausgesetzt seien, erklärte das Gesundheitsministerium in Mainz. Ebenso sollten vorrangig diejenigen geimpft werden, die aufgrund ihrer Arbeit – etwa in Kliniken und Pflegeheimen – besonders gefährdet seien, mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert zu werden.