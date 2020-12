Mainz

Ethik-Beirat soll Land beim Impfen zur Seite stehen

In der Vorbereitung auf Schutzimpfungen gegen das Coronavirus richtet Rheinland-Pfalz einen Ethik-Beirat ein. Das Gremium mit Medizinern, Juristen und Ethikern werde in der kommenden Woche erstmals zusammenkommen, teilte das Gesundheitsministerium am Mittwoch mit. Der Beirat soll die Impfempfehlungen in Rheinland-Pfalz begleiten und an ihrer Umsetzung mitwirken.