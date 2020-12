Nach Weihnachten sollen endlich die Corona-Impfungen beginnen. Nicht alle Menschen mit erhöhtem Risiko können schon in den ersten Monaten drankommen. Das führt auch in Rheinland-Pfalz zu Diskussionen.

Mainz (dpa/lrs). Der Ethikbeirat Corona-Schutzimpfungen Rheinland-Pfalz hat sich gegen ein Impf-Sonderkontingent für Hochrisiko-Fälle außerhalb der vom Bund festgelegten Impfreihenfolge ausgesprochen. Angesichts von Fällen wie dem schwerstbehinderten Orang-Utan-Botschafter Benni Over in Niederbreitbach im Westerwald sei dies in dem zwölfköpfigen Gremium mit allem Verständnis diskutiert worden, sagte der Vorsitzende Prof. Norbert W. Paul der Deutschen Presse-Agentur. „Aber wenn wir 200 Impfdosen für 100 Menschen beiseitelegen – wen sollen wir vorziehen? Wo ziehen wir die Grenze bei so vielen unterschiedlichen Schicksalen?“

Alleine an unheilbarer Muskeldystrophie wie Benni Over (30) litten nur im Einzugsbereich der Uniklinik Mainz mehrere Dutzend Kinder und Jugendliche. An diesem Dienstag (22.12.) wollte der Ethikbeirat seine Vorschläge zur Impfreihenfolge vorstellen.

Benni Over fürchtet laut seinem Vater Klaus Over den Tod wegen womöglich zu später Corona-Impfung. Eine Verordnung des Bundes legt eine Reihenfolge von drei Gruppen fest, die sich als Erste impfen lassen können. „Höchste“ Priorität in Gruppe 1 haben über 80-Jährige, Personal und Bewohner in Pflegeheimen, Gesundheitspersonal mit sehr hohem Infektionsrisiko etwa in Intensivstationen und Notaufnahmen. Ihre Gesamtzahl alleine in Rheinland-Pfalz schätzt Medizinprofessor Paul auf rund eine halbe Million.

Zur Gruppe 2 mit „hoher“ Priorität gehören etwa über 70-Jährige und Menschen mit hohem Risiko für schwere Corona-Verläufe inklusive Benni Over. Los gehen soll es mit den Impfungen nach Weihnachten. Gruppe 1 soll in Rheinland-Pfalz laut Paul möglichst im ersten Quartal 2021 zweimal geimpft worden sein.

Auch Klaus Over befürchtet, dass Benni damit zu spät drankommt: „Er ist Corona-Hochrisikopatient in häuslicher Pflege. Er ist an schleichendem Muskelschwund erkrankt, sitzt seit seinem zehnten Lebensjahr im Rollstuhl, kann nur noch seine Finger bewegen und wird seit vier Jahren beatmet.“ Eine Corona-Infektion würde er laut seinem Vater kaum überleben. Seine Therapeuten weigerten sich inzwischen wegen der Ansteckungsgefahr, zu Benni nach Hause zu kommen. „Deswegen geht es ihm immer schlechter“, sagt Klaus Over. Er und seine Frau übernähmen längst zu 100 Prozent die Pflege und seien nach rund zehn Monaten coronabedingter Abschottung zu Hause erschöpft.

Benni hatte zuvor im Rollstuhl in Schulen auf die Bedrohung von Regenwald und Orang-Utans aufmerksam gemacht und zwei Bücher und einen Trickfilm über die Menschenaffen mitgestaltet. Klaus Over wandte sich auch an Landesgesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD). Doch auch sie sagte der dpa, es könne leider keine Ausnahmen geben – vorgegebene Impfreihenfolgen müssten eingehalten werden. Laut Klaus Over haben sich schon Bürger mit erhöhtem Risiko bei Benni gemeldet, die ihm ihre Impfdosis überlassen würden. Doch behördlich sei das vermutlich nicht so leicht zu regeln.