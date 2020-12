Alsdorf

Eskalierter Streit: Keine Ermittlungen mehr gegen Polizisten

Rund zwei Monate nach einem eskalierten Familienstreit im Westerwald hat die Staatsanwaltschaft Koblenz ihre Ermittlungen gegen zwei Polizisten eingestellt. Sie hätten am 26. Oktober in Alsdorf im Kreis Altenkirchen in Nothilfe beziehungsweise Notwehr eine Schusswaffe und ein Distanz-Elektroimpuls-Gerät (Taser) eingesetzt, teilte die Behörde am Montag mit.