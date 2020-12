Archivierter Artikel vom 21.07.2020, 16:30 Uhr

Saarlouis

Eskalation an Tankstelle: Lkw-Fahrer mit Messer verletzt

Bei einem Streit in einem Tankstellenkiosk bei Saarlouis ist ein 60 Jahre alter Lkw-Fahrer am Dienstagmorgen schwer mit einem Messer verletzt worden. Er wurde notoperiert und befand sich nicht mehr in Lebensgefahr, wie die Polizei mitteilte. Der Kassierer des Kiosks an der Autobahn 620 in Richtung Luxemburg hatte den Lkw-Fahrer nach ersten Ermittlungen mit dem Messer in den Bauch gestochen, nachdem dieser ihm mehrfach ins Gesicht geschlagen haben soll.