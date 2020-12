Archivierter Artikel vom 25.09.2020, 06:00 Uhr

Kaiserslautern

E-Scooter-Fahrer von hinten angefahren und tödlich verletzt

Der Fahrer eines Elektro-Scooters ist in Kaiserslautern von einem Auto angefahren worden und gestorben. Ein 18-Jähriger sei aus noch ungeklärter Ursache am Donnerstagabend mit seinem Wagen auf einer Straße von hinten auf den 27-jährigen Roller-Fahrer aufgefahren, teilte die Polizei mit. Dadurch stürzte der Fahrer des E-Rollers und verletzte sich schwer. Mit einem Rettungswagen wurde er in ein Krankenhaus gebracht, wo er noch am Abend starb.