Esch/Alzette

Esch in Luxemburg 2022 als Kulturhauptstadt Europas am Start

Der Startschuss für Esch in Luxemburg als Kulturhauptstadt Europas fällt in ziemlich genau einem Jahr: Offiziell los gehen werde das Programm unter dem Motto „Remix Culture“ am 22. Februar 2022, gefolgt von einer großen Feier am 26. Februar 2022, kündigte die Generaldirektorin von Esch2022, Nancy Braun, am Freitag an. Geplant seien rund 140 Projekte, die die gesellschaftliche und kulturelle Vielfalt einer vom Erzbergbau geprägten Region vorstellten.