Paris

Esa-Chef Aschbacher glücklich über Start von Maurer ins All

Der Generaldirektor der europäischen Weltraumorganisation Esa, Josef Aschbacher, freut sich über den erfolgreichen Start des deutschen Astronauten Matthias Maurer ins All. Es sei ein „wirklich fast bilderbuchmäßiger“ Flug gewesen – „alles tadellos gelaufen“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag in Paris. Esa-Astronaut Maurer, der als erster Deutscher seit drei Jahren zur Internationalen Raumstation ISS fliegt, nannte er einen ganz tollen Kerl. „Er hat eine super Ausbildung, aber auch sehr viele Qualitäten, die ein Astronaut einfach braucht.“