Mainz

Es wird windig und nass in Rheinland-Pfalz und Saarland

Am Donnerstag wird es windig in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) berichtete, kann es im Norden und in Kammlagen auch zu stürmischen Böen kommen. Zunächst ist es wechselnd bis stark bewölkt. Ab Mittag ziehen von Nordwesten Schauer auf. Die Höchstwerte liegen zwischen 7 und 12 Grad.