Archivierter Artikel vom 29.09.2020, 14:10 Uhr

Offenbach

Es gab Rekordtemperaturen im September – doch das ist jetzt Geschichte: es regnet weiter

Mit mehr als 34 Grad hat der September für sommerliche Rekorde in Rheinland-Pfalz und im Saarland gesorgt. In Trier-Petrisberg wurde am 15. September mit 34,8 Grad die deutschlandweit höchste Temperatur des Monats gemessen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag in seiner vorläufigen Bilanz mitteilte.