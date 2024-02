Es bleibt vorerst feucht an Rhein, Mosel und Saar

Schauer dürften in den kommenden Tagen ein steter Begleiter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland sein. Am Dienstag könnte es dann etwas freundlicher werden.

ARCHIV – Spaziergänger laufen bei Regenwetter durch die Koblenzer Rheinanlagen. Foto: Thomas Frey/dpa/Archivbild

Offenbach (dpa/lrs) – Der Wochenausklang und der Auftakt in die neue Woche dürften in Rheinland-Pfalz und dem Saarland zunächst weiter feuchtes Wetter bringen. Am Sonntag komme es bei maximal zehn Grad zu Schauern oder länger anhaltendem Regen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag in Offenbach mit. In den höchsten Lagen des Landes könne sich der Regen mit Schnee vermischen.

Auch am Montag sei zeitweiser Regen zu erwarten bei dann höchstens elf Grad. Im Verlauf des Tages lockere der Himmel nach und nach auf, der Dienstag wird den Meteorologen zufolge zwar häufig stark bewölkt, aber niederschlagsfrei. Die Temperaturen steigen voraussichtlich auf maximal zwölf Grad.

DWD