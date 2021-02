Offenbach

Es bleibt frühlingshaft: Ab Freitag etwas kühler

Auch in den kommenden Tagen bleibt das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland sehr mild. Der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach von Mittwoch zufolge soll es zum Wochenende hin aber wieder etwas abkühlen. Am Mittwoch und Donnerstag werden demnach noch Temperaturen von teils über 20 Grad erreicht. Regen soll es zunächst keinen geben.