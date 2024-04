Asbach

Landkreis Neuwied

Erzieherin bei Brand in Kindergarten verletzt

Von dpa/lrs

Bei einem Brand in einem Kindergarten in Asbach (Landkreis Neuwied) ist eine Betreuerin verletzt worden. Die Feuerwehr war am Mittwochnachmittag zum evangelischen Kindergarten gerufen worden. Der Einsatz gestaltete sich schwierig und dauerte rund zwei Stunden, wie die Feuerwehr am frühen Abend mitteilte.