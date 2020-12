Archivierter Artikel vom 26.04.2020, 17:50 Uhr

Erweiterte Kita-Notbetreuung: Land will Beiträge zahlen

Saarbrücken (dpa/lrs) – Das Saarland erweitert die Notbetreuung für Kinder in der Corona-Krise. „Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot (SPD) hat erreicht, dass der Kreis der Eltern, die für ihre Kinder einen Notbetreuungsplatz in einer Kita oder Freiwilligen Ganztagsschule beanspruchen können, nach den Osterferien deutlich ausgeweitet wird“, sagte ein Sprecher am Sonntag in Saarbrücken.