Kaiserslautern

Ertappte Ladendiebin stiehlt in Supermarkt-Büro weiter

Eine 42 Jahre alte Frau hat in Kaiserslautern keine Gelegenheit für einen Diebstahl ausgelassen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, versteckte sie zunächst beim Bezahlen eines Einkaufs in einem Supermarkt einige Artikel im Einkaufswagen hinter und in ihrer Tasche. Mitarbeiter sprachen die Frau am Samstag auf den Diebstahl an und begleiteten sie in ein Büro. Dort habe sie angegeben, dass sie die Artikel aus Unachtsamkeit nicht auf das Kassenband gelegt habe.