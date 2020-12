Archivierter Artikel vom 04.06.2020, 17:10 Uhr

Mainz

Erstmals Wolf mit DNA-Probe im Hunsrück nachgewiesen

Erstmals haben Experten auch im Hunsrück einen Wolf mit einer DNA-Probe nachgewiesen. Das Raubtier riss vermutlich in der Nacht auf den 1. Mai ein Schaf in der Verbandsgemeinde Kastellaun, wie das rheinland-pfälzische Umweltministerium in Mainz am Donnerstag mitteilte. Eine DNA-Analyse des Schafrisses durch das Frankfurter Senckenberg Forschungsinstitut habe eindeutig einen Wolf als Ursache ausgemacht. Sein Geschlecht habe nicht eindeutig ermittelt werden können. Der Schafhalter enthält laut Ministerium eine Entschädigung.