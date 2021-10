Büchenbeuren

Erstmals werden Informatiker zu IT-Kriminalisten ausgebildet

16 Informatikerinnen und Informatiker haben erstmals eine Ausbildung zum IT-Kriminalisten in Rheinland-Pfalz begonnen. Die Hochschule für Polizei bildet sie etwa in rechtlichen und kriminalistischen Fragen und im Umgang mit der Dienstwaffe aus, wie die Hochschule in Büchenbeuren am Freitag mitteilte. Nach dem Abschluss werden die studierten Informatiker zu Kriminalbeamten ernannt.