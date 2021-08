Mainz

Erstmals seit 2004 höhere Schülerzahl im neuen Schuljahr

An den Schulen in Rheinland-Pfalz wird es voraussichtlich erstmals seit 2004 wieder mehr Schülerinnen und Schüler geben. In dem am kommenden Montag beginnenden Schuljahr 2021/22 werden die allgemeinbildenden Schulen nach Angaben von Bildungsstaatssekretärin Bettina Brück (SPD) etwa 1300 junge Menschen mehr unterrichten als im vergangenen Schuljahr. Die genauen Zahlen will das Bildungsministerium am Freitag mitteilen.