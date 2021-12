Mainz

Erstmals digitales Zeugnis für Abiturienten an zwölf Schulen

An zwölf Pilotschulen in Rheinland-Pfalz bekommen die Abiturienten im kommenden Jahr erstmals auch ein digitales Abschlusszeugnis. Damit können sie sich gleich online an Hochschulen und bei Unternehmen bewerben, wie das Bildungsministerium in Mainz am Freitag mitteilte. Es gibt darüber hinaus aber auch weiterhin das Papierzeugnis. Zusammen mit Nordrhein-Westfalen und Berlin sei Rheinland-Pfalz mit dem digitalen Angebot bundesweit Vorreiter.