Mainz

Erstes ambulantes Kinderpalliativ-Team in Rheinland-Pfalz

Das erste ambulante Palliativ-Team für Kinder in Rheinland-Pfalz hat seine Arbeit aufgenommen. Eine Gruppe von Ärzten und Pflegekräften kümmert sich dabei um Kinder, die eine unheilbare Krankheit mit begrenzter Lebenserwartung haben, in deren Zuhause, wie das Zentrum für ambulante Hospiz- und Palliativversorgung am Freitag in Mainz mitteilte. Ziel sei es, dass die Familien ihre begrenzte Zeit nicht mit langen Aufenthalten bei Ärzten oder in Krankenhausern verbringen müssten, sondern in einer vertrauten Umgebung bleiben könnten.